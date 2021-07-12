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Власти США отреагировали на протесты на Кубе

Олеся Степакова
07:38 12.07.2021
В нескольких городах республики произошли массовые антиправительственные беспорядки, основными причинами которых стали нехватка еды, лекарств и практически всех предметов первой необходимости.
Власти США отреагировали на протесты на Кубе
© Фото: Thomas Dressler, imagebroker, Globallookpress
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Официальный Вашингтон предостерег власти Кубы от применения силы против протестующих. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«США поддерживают свободу выражения мнений и свободу собраний на Кубе и решительным образом осудят любое насилие или действия, направленные против мирных протестующих, которые отстаивают свое универсальное право», – написал он в своем Twitter.

Ранее государственное телевидение Кубы сообщило, что в нескольких городах республики произошли массовые антиправительственные беспорядки, основными причинами которых стали нехватка еды, лекарств и практически всех предметов первой необходимости. Так, на Кубе уже были зафиксированы случаи разграбления протестующими магазинов с дефицитными товарами.

В начале 2021 года госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Штаты вновь включили Кубу в список стран, которые, как считают в Вашингтоне, спонсируют международный терроризм. Дипломатические отношения с Кубой США разорвали в 1961 году. Причиной стала национализация американской собственности. В отношении Гаваны были введены торгово-экономические санкции. В 2014 году бывший американский лидер Барак Обама объявил о нормализации двусторонних отношений, однако в 2017 году Дональд Трамп остановил процесс. Избранный президент США Джо Байден также заявил, что хочет улучшить взаимодействие с Кубой.

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