Власти США отреагировали на протесты на Кубе

Официальный Вашингтон предостерег власти Кубы от применения силы против протестующих. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«США поддерживают свободу выражения мнений и свободу собраний на Кубе и решительным образом осудят любое насилие или действия, направленные против мирных протестующих, которые отстаивают свое универсальное право», – написал он в своем Twitter.

Ранее государственное телевидение Кубы сообщило, что в нескольких городах республики произошли массовые антиправительственные беспорядки, основными причинами которых стали нехватка еды, лекарств и практически всех предметов первой необходимости. Так, на Кубе уже были зафиксированы случаи разграбления протестующими магазинов с дефицитными товарами.

В начале 2021 года госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Штаты вновь включили Кубу в список стран, которые, как считают в Вашингтоне, спонсируют международный терроризм. Дипломатические отношения с Кубой США разорвали в 1961 году. Причиной стала национализация американской собственности. В отношении Гаваны были введены торгово-экономические санкции. В 2014 году бывший американский лидер Барак Обама объявил о нормализации двусторонних отношений, однако в 2017 году Дональд Трамп остановил процесс. Избранный президент США Джо Байден также заявил, что хочет улучшить взаимодействие с Кубой.