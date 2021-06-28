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Кабмин выделил 46,6 млрд на пособия беременным и родителям-одиночкам

Виктория Ивашечкина
10:12 28.06.2021
Оформить выплаты можно будет с 1 июля, в том числе на портале госуслуг.
Кабмин выделил 46,6 млрд на пособия беременным и родителям-одиночкам
© Фото: photochur, Pixabay
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Российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил выделение 46,6 млрд рублей на новые пособия женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, а также родителям, в одиночку воспитывающим детей в возрасте от восьми до 17 лет.

«Оформить такие выплаты можно с 1 июля, в том числе на портале госуслуг. Распоряжение о выделении средств на эти цели подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - говорится в сообщении кабмина.

Также уточняется, что на поддержку более 400 тысяч беременных, находящихся в трудной жизненной ситуации, уже направлено свыше 10 млрд рублей. До конца текущего года выплату будут получать и родители более чем 1 млн детей, на эти цели направлено свыше 36 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что россияне смогут автоматически получать социальные выплаты на «Госуслугах».

В соответствии с нововведением, россияне смогут дать свое согласие на проактивное перечисление мер социальной поддержки. Необходимо будет лишь указать банковские реквизиты.

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