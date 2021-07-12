Эксперт объяснил, зачем включать отопление в машине летом

Систему отопления в автомобилях можно пользоваться не только в холодное время года. Для чего владельцам транспортных средств порой следует включать печку в жаркую погоду, объяснил в беседе с радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Как рассказал эксперт, в экстренных ситуациях это может являться заменой системы охлаждения.

«Если система охлаждения неисправна или термостат не включает вентилятор, который должен надвигать на двигатель воздух, нам приходится на минимальных скоростях включать печку, чтобы охладить и не перегреть двигатель», — объяснил он.

Шапарин порекомендовал автомобилистам установить в транспортном средстве специальный датчик - таким образом удастся предотвратить перегрев двигателя.

«На ряде автомобилей есть датчик температуры двигателя, который показывает перегрев охлаждающей жидкости. Если датчика нет, лучше установить его отдельно, потому что перегрев двигателя ведет к его фатальной поломке», — сказал эксперт.

По его словам, к перегреву может привести использование поддельной жидкости для охлаждения системы. При покупке этого средства следует проверить, не имеет ли оно запаха метанола.

Ранее автоэксперты назвали эффективные способы охладить машину без кондиционера.