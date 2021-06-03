Названы эффективные способы охладить машину без кондиционера

Чтобы охладиться в нагревшемся на солнце автомобиле, не используя при этом кондиционер, нужно взять бутылку с холодной водой или льдом, обернуть ее полотенцем и положить себе на шею. Об этом в беседе с Daily Express рассказали автоэксперты.

Специалисты также рекомендовали закрепить мокрое полотенце над вентиляционным отверстием приборной панели. Это, по их словам, позволит охладить идущий из панели воздух. В то же время владельцам транспортных средств напомнили, что в жаркую погоду влажная ткань быстро высыхает.

Кроме того, эксперты посоветовали надевать тканевые чехлы на руль и приборную панель, ездить с опущенными окнами и парковаться в тени. В качестве еще одной меры автомобилистам рекомендовали установить в салоне машины мини-вентилятор на солнечной батарее.