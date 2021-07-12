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На Камчатке вводят новые ограничения из-за коронавируса

Иван Линдеманн
05:52 12.07.2021
Новые ограничения будут действовать с 15 июля.
На Камчатке вводят новые ограничения из-за коронавируса
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
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В Камчатском крае будут введены новые ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил вице-губернатор региона по борьбе с COVID-19 Александр Кузнецов.

Новые ограничения будут действовать с 15 июля. Как следует из сообщения на официальном сайте Камчатского края, вводимые меры будут напоминать те, что уже действуют в столице.

«Для объектов общепита, ресторанов вводятся ограничения по режиму работы — до 23 часов, после чего возможна работа только на вынос. Кроме того, будет запрещена деятельность ночных клубов, проведение дискотек», - заявил Кузнецов в ходе оперативного совещания.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве отмечается стабилизация ситуации с COVID-19. По ее словам, сказываются введенные ограничения и интенсивная вакцинация. По состоянию на восьмое июля первый компонент вакцины от COVID-19 получили более 20,7 миллиона россиян.

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