В России появится единое тарифное законодательство. В его рамках будет сформирована законодательная база, в основу которой ляжет принятие Единого тарифного закона. Сейчас его доработкой занимается Федеральная антимонопольная служба. Параллельно готовятся изменения в правительственные постановления и отраслевые законы, пишут «Известия».

Новая концепция предполагает запрет на корректировку тарифов и параметров регулирования деятельности организаций в течение минимум трех лет. При этом срок может быть увеличен, отметили в ФАС.

Кроме того, в планах также выстраивание особой системы мер государственной поддержки регулируемых отраслей экономики, облечение доступа на рынок новых участников, экономически обоснованные тарифы и создание Единой тарифной платформы.