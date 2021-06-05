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В ФАС запустят пилотный проект эталонных тарифов по ЖКХ

Алексей Дегтярев
01:28 05.06.2021
По всей стране жители жалуются на непомерные платежи, разницу в расчетах и слишком запутанную систему платежей ЖКХ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Внезапно выросшие цифры и неоправданно завышенные тарифы - такие ситуации возникают все чаще, когда приходит время платить за услуги ЖКХ. Разобраться в самих платежках довольно не просто. Причем, коммунальная сфера все больше напоминает мутный омут, в котором взятки и откаты перестали быть редкостью, а реальные услуги оказываются только на бумаге.

Ранее на взятках попалось руководство нижегородского водоканала. На повышении тарифов коммунальщики заработали почти 40 миллионов рублей за год. Четыре с половиной миллиона в этой же сфере услуг присвоил замглавы Волгодонска Ростовской области, а замминистра по ЖКХ Алтайского края получил откат в два миллиона за строительство коммуникаций. Это лишь малая часть коммунального айсберга. В Белгороде недавно возбудили уголовное в отношении управляющей компании за незаконное повышение тарифов.

«Повысился тариф на 50 с чем-то процентов. Они еще в 2018-ом году повысили его. Было 20 рублей и 46 копеек. За отопление нам до пяти тысяч дошла платежка», - пожаловался житель Белгорода Анатолий Аркатов.

Коммунальный рынок, давно стал полем для спекуляций. Сейчас тарифы устанавливают региональные власти. За основу берутся понесенные коммунальщиками расходы. И каждая фирма считает по-своему. Нередко компании выполняют работы лишь на бумаге, но счет потребитель все равно получает. Цены на услуги в каждом регионе разнятся. Дошло до того, что президент России Владимир Путин потребовал от правительства разобраться.

«Мы с вами, когда сегодня встречались, обсуждали этот вопрос - это касается дифференциации тарифов, прежде всего на электроэнергию. Мы знаем, что разбег очень большой, часто даже у соседних регионов, поэтому прошу вас обратить на это внимание и в соответствии с нашей сегодняшней утренней договоренностью проработать все эти вопросы самым внимательным образом», - ранее потребовал от кабмина глава государства.

Количество платежек, которые приходят в почтовые ящики потребителей некоторых регионов, способно запутать кого угодно. Многие платят дважды - и в управляющую кампанию и поставщикам: воды, электричества и тепла.

«Они до того нас запутали, что я стала разбираться и решила так, что я не могу разобраться, хотя у меня высшее математическое образование. Я решила так, заплачу управляющей компании за содержание жилья и за коммунальные услуги на содержание общего имущества. А все остальное буду платить поставщикам и вот так сейчас и делаю», - заявила жительница Екатеринбурга Татьяна Копорулина.

Чтобы цены стали более прозрачными  Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести эталонные тарифы в каждом регионе. Стоимость будет формироваться на основе самых дешевых и лучших поставщиков энергии. А начнут с теплоснабжения.

«Важно, что эта мера успела хорошо себя зарекомендовать в других сферах ЖКХ, так, с 2020-го года этот метод стал использоваться при установлении тарифов для организаций, владеющих небольшими участками водоснабжающих и водоотводящих сетей. В ряде случаев это позволила на 30 процентов снизить тарифы. Сейчас служба активно автоматизирует процесс тарифного регулирования, что должно ускорить внедрение эталонов, в том числе в теплоснабжении», - отметил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев.

Многие специалисты к такой инициативе ФАС относятся скептически.

«Плата за тепло может отличаться от энергоэффективности зданий. По определению более современные дома более энергоэффективны, меньше тепла требуется на обогрев помещений. Поэтому вполне возможно, что между разными домами будет и разная сумма оплаты, а тариф один», - объяснил председатель «Жилищного союза» Константин Крохин.

Это же касается и электричества.  Например этот частный дом переключили с норматива на счетчик и сумма платежки увеличилась в пять раз.

«За два года мне никто даже не сообщил, что у меня такая задолженность. Хотя уже счетчик у них стоял. И вдруг приезжает Александр Николаевич и говорит, а вы знаете, что у вас задолженность уже 210 тысяч?», - рассказала удивленная жительница города Кулебаки Елена Одиноких.

Эталонность оказалась выгодна не всем потребителям, но все же есть и те, кто в предложении ФАС видит пользу.

«Идея правильная, найти эффективную котельную и сделать тарифы на них эталонными, но все зависит от материальной базы. Правильно было бы установить модульные котельные на каждый дом, но не все регионы идут по этой схеме», - сожалеет член Общественной палаты России Светлана Разворотнева.

Пилотный проект эталонных тарифов по теплоснабжению ФАС намерено запустить уже в этом году. И не исключено, что если учтут все особенности регионов, а ответственность коммунальщиков станет более строгой, это изменит ситуацию в ЖКХ, а значит платежи не будут бить по карманам людей.

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