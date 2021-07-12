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Более 100 паломников прибыли в монастыри в Карабахе в сопровождении миротворцев РФ

Ян Брацкий
05:35 12.07.2021
Часть паломников добиралась до христианских святынь на автобусах, а остальные на личном автотранспорте.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российские миротворцы сопроводили более 100 паломников и жителей Нагорного Карабаха при посещении христианских монастырей Амарас и Ганзасар.

«Сегодня сопроводили и обеспечивали безопасность паломников прибывших в монастырь Амарас. Всего сопроводили более 50 человек», - сообщил офицер миротворческого контингента Марк Егорчик.

Для 30 человек были предоставлены автобусы от администрации, а остальные в сопровождении российских миротворцев добирались личным транспортом. Также от точки сбора в городе Степанакерт по второму маршруту было сопровождено более 40 верующих в монастырь Ганзасар.

После службы, военнослужащие РМК сопроводили всех обратно. В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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