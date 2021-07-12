В Москве протестировали лекарство из плаценты для лечения от COVID-19

Тяжелых больных с диагнозом коронавирусная инфекция будут спасать плацентарной терапией. Накануне на базе РГНКЦ РНИМУ имени Пирогова Минздрава России применили этот метод. Речь о пациентах, у которых на фоне COVID-19 развилась дисфункция печени.

При плацентарной терапии врачи планируют использовать препарат японского производства. Его применение приводит к положительной динамике - повышению оксигенации крови и уменьшению поражения легких.

«Это было пилотное исследование на небольшой выборке, но мы бы хотели провести и более расширенное клиническое испытание препарата. Я считаю, что "Лаеннек" может найти применение при лечении постковидного синдрома», - рассказала «Известиям» заместитель директора по трансляционной медицине, заведующая лабораторией трансляционных исследований в геронтологии РГНКЦ РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Ирина Стражеско.

Однако, ряд специалистов уверяют, что использовать препарат следует крайне осторожно. По разным оценкам, инъекции способны активировать нежелательные процессы в организме. В частности, лекарство может подстегнуть развитие злокачественных опухолей.