В России обновят рекомендации по лечению коронавируса

Российские врачи будут лечить от коронавируса по-новому. О готовящемся обновлении рекомендаций по COVID-19 рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Мы готовим двенадцатую версию, которая, надеемся, в ближайшее время будет готова. Идут совещания в рабочих группах касательно принципа, который мы бы хотели заложить в лечение», - сказал он в беседе с «Известиями».

По его словам, все больше молодых людей оказываются в реанимации и очень тяжело переносят инфекцию. Тем не менее, основной группой риска остаются пациенты категории 65+.

«И смертность наиболее высока именно для этой категории, а также у тех, кто имеет сопутствующие заболевания: сахарный диабет, хронические болезни сердечно-сосудистой системы, ожирение. Это наиболее серьезные группы риска», - подчеркнул врач.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о пациентах, которые повторно заболевают COVID-19. В среднем пациенты обращаются к врачам с подозрением на повторное заражение инфекцией не раньше, чем через год-полтора после уже перенесенного ими заболевания, сообщила она.

Согласно статистике, указала Попова, инфекцией SARS-CoV-2 среди привитых заражаются примерно двое человек из 300. Это понятно из персонального учета каждого заболевшего и вакцинированного, который ведут специалисты Минздрава РФ. По данным ведомства, после полного курса вакцинации люди заболевают в 0,7% случаев.