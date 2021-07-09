Попова назвала процент повторно заболевающих COVID-19

Повторные случаи заболевания COVID-19 с пациентами, которые уже ранее перенесли инфекцию коронавируса, происходят не более чем с 1% ранее выздоровевших.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова каналу «Россия 1», в среднем пациенты обращаются к врачам с подозрением на повторное заражение инфекцией не раньше, чем через год-полтора после уже перенесенного ими заболевания.

Согласно статистике, указала Попова, инфекцией SARS-CoV-2 среди привитых заражаются примерно двое человек из 300. Это понятно из персонального учета каждого заболевшего и вакцинированного, который ведут специалисты Минздрава РФ. По данным ведомства, после полного курса вакцинации люди заболевают в 0,7% случаев.