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Попова назвала процент повторно заболевающих COVID-19

Валентина Пескова
00:12 09.07.2021
По словам главы Роспотребнадзора, пациенты обращаются с повторным случаем коронавируса через год-полтора после первого заболевания.  
Попова назвала процент повторно заболевающих COVID-19
© Фото: Aleksander Polyakov Global Look Press
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Повторные случаи заболевания COVID-19 с пациентами, которые уже ранее перенесли инфекцию коронавируса, происходят не более чем с 1% ранее выздоровевших.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова каналу «Россия 1», в среднем пациенты обращаются к врачам с подозрением на повторное заражение инфекцией не раньше, чем через год-полтора после уже перенесенного ими заболевания.

Согласно статистике, указала Попова, инфекцией SARS-CoV-2 среди привитых заражаются примерно двое человек из 300. Это понятно из персонального учета каждого заболевшего и вакцинированного, который ведут специалисты Минздрава РФ. По данным ведомства, после полного курса вакцинации люди заболевают в 0,7% случаев.

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