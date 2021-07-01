Представитель Батуриной прокомментировал новость о задержании ее брата

Представитель Елены Батуриной заявил о том, что не обладает информацией о ведении следственных действий в отношении ее брата Виктора. Новость о его задержании по подозрению в покушении на мошенничество ранее опубликовал ряд СМИ.

При этом, Елена Батурина действительно подавала заявление в полицию в связи с предполагаемыми мошенническими действиями в отношении нее, отметил Геннадий Теребков.

«Информация о каких-либо поражениях Елены Батуриной в судах в России или за рубежом, распространяемая сейчас адвокатами Виктора Батурина, - очевидная ложь. Все суды были выиграны Еленой Батуриной и подтверждали необоснованность претензий Виктор Батурина, его представителей и структур, использующих его в своих интересах», - заявил Теребков.

О задержании Батурина стало известно сегодня вечером. Причиной якобы могла стать попытка бизнесмена завладеть 25% акций АО «Интеко».