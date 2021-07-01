Психолог объяснил, как правильно вернуться на работу после отпуска

Выходить из отпуска на работу следует с осторожностью, поскольку неправильно распределенная рабочая нагрузка может свести на нет положительный эффект от отдыха. Об этом рассказала психолог Надежда Акимова.

По мнению эксперта, в первые рабочие дни после отпуска не стоит перегружать себя рабочими задачами, брать новые проекты и вообще с головой окунаться в трудовую деятельность. Это ведет к моментальному расходованию накопленных сил и энергии, утверждает психолог.

Кроме того, в первые дни после отпуска стоит уделить больше внимания личному отношению к работе. Это значит, что по возможности следует заниматься теми проектами и рабочими сферами, которые доставляют настоящее удовольствие, а более рутинные виды деятельности отложить.

«Режим никто не отменял, поэтому следуйте своему расписанию, но не более чем. Старайтесь не браться за новые проекты в первую неделю после отпуска. Если у вас остались «хвосты», распределите их максимально комфортно, но постарайтесь завершить в течение всей недели», - рассказала психолог «Вечерней Москве».

Ранее было названо самое неудачное время для отпуска. По мнению эксперта Наталии Пшеничниковой, это январь и май – идти на отдых в эти месяцы невыгодно, поскольку в них наибольшее количество праздников. Также не следует уходить в отпуск перед увольнением.