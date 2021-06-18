Названо наиболее неудачное время для отпуска

Эксперт Наталия Пшеничникова назвала невыгодное время для отпуска. По ее словам, нежелательно уходить в отпуск в месяцы, в которых больше всего праздников — это январь и май.

Помимо этого, как считает Пшеничникова,«финансово невыгодно» идти в отпуск в феврале, так как это самый короткий месяц в году, передает «Прайм».

Также эксперт рекомендовала не уходить в отпуск перед увольнением. Единственным преимуществом данного решения будет отсутствие обязанности отрабатывать 14 дней.

«Со дня начала отпуска с последующим увольнением работодатель уже имеет право брать на эту должность нового сотрудника. Рабочее место за сотрудником, находящимся в отпуске перед увольнением, не сохраняется», - объяснила эксперт.

По ее словам, период нахождения сотрудника в отпуске с последующим увольнением в стаж для оплачиваемого отпуска не будет включен.