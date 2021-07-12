Совет ЕС планирует продлить санкции против России без обсуждения
Политическое решение о продлении рестрикций было утверждено 24 июня на саммите в Брюсселе.
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Секторальные экономические санкции ЕС в отношении России будут продлены на полгода. Такое решение главы МИД 27 входящих в Евросоюз стран примут в понедельник на заседании Совета ЕС в Брюсселе.
«Совет ЕС на уровне глав МИД примет в понедельник решение о продлении секторальных санкций в отношении России, введенных в связи с ситуацией на Украине, на полгода. Решение будет вынесено без дискуссии», - пишет ТАСС.
Санкции против России продлеваются дважды в год - к 31 июля и 31 января. Официальный Брюссель ввел эти ограничения в 2014 году на фоне воссоединения Крыма с Россией. Ограничения регулярно расширялись и продлевались. Москва ответила зеркально и ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.