Совет ЕС планирует продлить санкции против России без обсуждения

Секторальные экономические санкции ЕС в отношении России будут продлены на полгода. Такое решение главы МИД 27 входящих в Евросоюз стран примут в понедельник на заседании Совета ЕС в Брюсселе.

«Совет ЕС на уровне глав МИД примет в понедельник решение о продлении секторальных санкций в отношении России, введенных в связи с ситуацией на Украине, на полгода. Решение будет вынесено без дискуссии», - пишет ТАСС.

Санкции против России продлеваются дважды в год - к 31 июля и 31 января. Официальный Брюссель ввел эти ограничения в 2014 году на фоне воссоединения Крыма с Россией. Ограничения регулярно расширялись и продлевались. Москва ответила зеркально и ввела запрет на импорт из Евросоюза ряда продовольственных товаров.