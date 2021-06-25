Лидеры ЕС предложили подумать над новыми санкциями против России

Лидеры стран Евросоюза предложили Еврокомиссии разработать возможные меры ответа на потенциальные действия России агрессивного характера, включающие в том числе новые экономические санкции. Соответствующее предложение выразил Евросовет во время первого дня саммита ЕС.

«Евросовет подчеркивает необходимость твердого и скоординированного ответа со стороны ЕС», - указывается в официальном документе Евросоюза.

Помимо этого Евросоветом была подтверждена готовность идти на избирательное взаимодействие с РФ в областях общего интереса. Продумать развитие подобного сотрудничества, способного затрагивать, к примеру, такие области, как экология и здравоохранение, также было поручено Еврокомисии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что планируют продолжать введение новых санкций против компаний, имеющих отношение к строительству российского трубопровода «Северный поток - 2». Под вопросом государство оставило лишь прямое преследование европейских партнеров, поддерживающих реализацию проекта.