В Ростовской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

Еще один российский регион объявил об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан. Соответствующее постановление опубликовал региональный Роспотребнадзор в Ростовской области.

Как заявили в ведомстве, в настоящий момент темпы вакцинации не позволяют обеспечить нужную защитную иммунную прослойку. В этой связи привиться должны люди, работающие в сфере общественного питания, торговли, общественного транспорта и такси. Также вакцинации подлежат сотрудники салонов красоты, соляриев, саун, бань, фитнес-клубов и других спортивных организаций.

Ранее стало известно, что в регионах России началась ревакцинация против коронавирусной инфекции, а также вакцинация уже переболевших COVID-19. Минздрав России утвердил временные методические рекомендации по этому вопросу.