В России началась ревакцинация от COVID-19

В российских регионах стартовала ревакцинация против коронавирусной инфекции, а также вакцинация уже переболевших COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

«Минздрав России утвердил временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19". В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших», - приводит ТАСС сообщение здравоохранительного ведомства.

Привиться или ревакцинироваться желающие смогут любым зарегистрированным в стране препаратом. В случае выявления у пациента во время введения первой дозы серьезных нежелательных явлений, при его желании и при отсутствии противопоказаний вакцину можно будет заменить на другую.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может стать ежегодной, как только эпидемическая ситуация стабилизируется.