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В России началась ревакцинация от COVID-19

Роман Захаров
22:18 30.06.2021
Ревакцинироваться желающие смогут любым зарегистрированным в стране препаратом.
В России началась ревакцинация от COVID-19
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В российских регионах стартовала ревакцинация против коронавирусной инфекции, а также вакцинация уже переболевших COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

«Минздрав России утвердил временные методические рекомендации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19". В регионах началась повторная вакцинация и вакцинация переболевших», - приводит ТАСС сообщение здравоохранительного ведомства.

Привиться или ревакцинироваться желающие смогут любым зарегистрированным в стране препаратом. В случае выявления у пациента во время введения первой дозы серьезных нежелательных явлений, при его желании и при отсутствии противопоказаний вакцину можно будет заменить на другую.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавирусной инфекции может стать ежегодной, как только эпидемическая ситуация стабилизируется

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