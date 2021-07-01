Мишустин подписал постановление о величине прожиточного минимума на 2022 год

Прожиточный минимум на душу населения в России на 2022-ой год составит 11 950 рублей. Соответствующее постановление подписал глава российского кабинета министров Михаил Мишустин.

«В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в РФ" правительство РФ постановляет установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения 11 950 рублей, для трудоспособного населения - 13 026 рублей, пенсионеров - 10 277 рублей, детей - 11 592 рубля», - сообщает РИА Новости.

Подписанное премьер-министром постановление вступит в законную силу 1 января 2022-го года и будет действовать до 31 декабря того же года.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода россиян от списания за долги. Согласно подписанному главой государства документу, должник наделяется правом обращения в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

Банк либо другая кредитная организация не сможет списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.