Бойцы РХБЗ Черноморского флота провели дезинфекцию «Артека»

Военнослужащие подразделения радиационной химической и биологической (РХБ) защиты Черноморского флота (ЧФ) приступили к дезинфекции объектов Международного детского центра «Артек» в Республике Крым. Военнослужащие совершили марш из Ялты, где накануне завершили дезинфекцию улиц и общественных мест после недавнего паводка.

Специальную обработку личный состав начал с подъездных дорог, мест посадки и высадки из транспорта прибывающих в лагерь детей, а также мест общего пользования. Для выполнения дезинфекции объектов «Артека» привлечены расчеты авторазливочных станций АРС-14КМ.

Кроме того, в целях предупреждения распространения вирусных инфекций с помощью специального аэрозольного комплекта КДА были обработаны учебные классы, столовые, служебные помещения, лестничные марши, коридоры, спортивные залы и другие объекты. Специальным раствором обработали парты и раздевалки, игровые комнаты, места для отдыха и приема пищи детей.

Работы по специальной обработке территории и помещений «Артека» начались сразу после завершения смены. Все используемые для специальной обработки растворы полностью безопасны для человека.