В «Артеке» рассказали о ситуации с COVID-19

Заместитель главы Крымского минздрава Антон Лясковский рассказал о ситуации с коронавирусом в детском лагере «Артек». По его словам, в учреждении было зарегистрировано только несколько случаев инфицирования COVID-19.

«В "Артеке" выявлены единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Проведено эпидрасследование. Для того чтобы процесс не распространялся, больные дети направлены в инфекционное отделение, а контактные - переведены в обсерватор. Всем оказана соответствующая помощь», - сообщил он.

Лясковский добавил, что дети переносят болезнь без осложнений - воспаления легких ни у одного ребенка обнаружено не было. Также было заявлено, что, если распространения инфекции удастся избежать, лагерь буде продолжать работать.

«Очень быстро отреагировали. Роспотребнадзор обследовал все помещения. Проводится дезобработка силами сотрудников лагеря», - заявил замглавы регионального минздрава.

Напомним, что детский лагерь с января 2021 года начал функционировать при загрузке 75%, «Артек» принимает около 2,5 тысяч детей в смену.