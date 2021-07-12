Под Астраханью стартовали тактические учения ЗВО с расчетами «Панцирь-С»

В Астраханской области в центре боевой подготовки и боевого применения ВКС России завершился первый день типовой недели тактического учения с боевой стрельбой зенитного ракетного полка «Панцирь-С» Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

В классе подготовки полигона военнослужащие, входящие в состав боевых расчетов, сдали зачеты по требованиям безопасности при нахождении на полигоне и проведении боевых стрельб, а также зачеты по ракетно-стрелковой, технической и тактической подготовке.

Кроме того, на позициях зенитных ракетно-артиллерийских дивизионов военнослужащие были оценены по специальной подготовке по знанию функциональных обязанностей и оборудования рабочих мест.

В ходе учений расчеты ЗРПК «Панцирь-С» проведут боевые стрельбы по специальным мишеням, имитирующим современные и перспективные крылатые ракеты с различными высотно-скоростными характеристиками, а также выполнят стрельбы 30-мм спаренными зенитными автоматами по наземным мишеням в движении и с места.