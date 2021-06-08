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Никто не пролетит: псковские «Панцири» продемонстрируют прочность противовоздушной обороны

Тимур Шерзад
18:09 08.06.2021
Боевые задачи расчетов будут касаться ближнего прикрытия позиций зенитных ракетных систем С-400. 
Никто не пролетит: псковские «Панцири» продемонстрируют прочность противовоздушной обороны
© Фото: Минобороны России
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Псковская область стала местом проведения тактических учений с боевой стрельбой. Оттачивать мастерство в поражении воздушных целей выпала задача расчетам зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа.

Военнослужащим предстоит отработать бой с воздушными целями. Расчеты ЗРПК проведут мероприятия по переводу зенитного ракетного полка в высшей степени готовности. Они заступят на боевое дежурство по ПВО и подготовятся к ведению боевых действий в своем позиционном районе. 

После этого «Панцири» совершат марш уже в новый позиционный район. Там они проведут дегазацию временных дежурных позиций и замаскируют боевую технику. 

Боевые задачи расчетов будут касаться ближнего прикрытия позиций зенитных ракетных систем С-400. 

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