Никто не пролетит: псковские «Панцири» продемонстрируют прочность противовоздушной обороны

Псковская область стала местом проведения тактических учений с боевой стрельбой. Оттачивать мастерство в поражении воздушных целей выпала задача расчетам зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа.

Военнослужащим предстоит отработать бой с воздушными целями. Расчеты ЗРПК проведут мероприятия по переводу зенитного ракетного полка в высшей степени готовности. Они заступят на боевое дежурство по ПВО и подготовятся к ведению боевых действий в своем позиционном районе.

После этого «Панцири» совершат марш уже в новый позиционный район. Там они проведут дегазацию временных дежурных позиций и замаскируют боевую технику.

Боевые задачи расчетов будут касаться ближнего прикрытия позиций зенитных ракетных систем С-400.