Путин объяснил, почему Киеву не нужен Донбасс

Президент России Владимир Путин считает, что Киеву на самом деле не нужен Донбасс. Об этом он написал в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что на переговорах и после «одергивания» со стороны западных партнеров, представители Украины периодически заявляют о своей приверженности Минским соглашениям. При этом, по мнению президента, они всерьез не намерены обсуждать ни особый статус Донбасса, ни гарантии для живущих там людей.

«Судя по всему, и все больше убеждаюсь в этом: Киеву Донбасс просто не нужен», - подчеркнул глава государства.

По его словам, жители территории никогда не примут те порядки, которые «им пытались и пытаются навя­зать силой, блокадой, угрозами». Кроме того, итоги Минских договоренностей противоречат логике проекта «анти-Россия», так как этот проект может дер­жаться только на постоянном культивировании образа внут­рен­него и внешнего врага, пояснил российский лидер.

В своей статье президент также оценил Евромайдан и его последствия для Украины. Путин отметил, что об интересах украинского народа во время этих событий не думали. Западные страны, в свою очередь, напрямую вмешались во внутренние дела Украины, поддержали переворот, подчеркнул президент.