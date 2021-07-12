Россия начала отработку супербыстрого полета до МКС

В «Роскосмосе» сообщили, что был дан старт отработки супербыстрой схемы, позволяющей экипажам добираться до Международной космической станции (МКС) за полтора часа.

Корабль «Прогресс МС-17» был запущен с космодрома Байконур 30 июня и причалил к МКС 2 июля.

«На этапе ближнего наведения транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-17» перешел на так называемую коэллиптическую орбиту, характеризующуюся постоянной разницей высоты с орбитой МКС», - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

Подчеркивается, что данный подход предполагается использовать в одновитковой схеме сближения с применением квазикомпланарного выведения на опорную орбиту. Это позволит транспортным кораблям достичь МКС без дополнительных энергозатрат всего через 90-120 минут после запуска.

Ранее сообщалось, что Россия планирует испытать на МКС холодильник-излучатель для ядерного буксира «Зевс». Ядерный буксир предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы.