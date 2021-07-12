Климат и национальные приоритеты: как прошла встреча Керри и Лаврова в МИД РФ

В российском МИД прошла встреча главы дипведомства Сергея Лаврова со спецпредставителем президента США Джоном Керри.

В Москву Керри прибыл в качестве посланника по климату, так что вполне предсказуемо эта тема на переговорах станет ключевой. Обсуждались, в частности вопросы международной климатической повестки с учетом текущего председательства России в Арктическом совете.

Также Лавров и Керри обменялись мнениями о национальных приоритетах двух стран в достижении реалистичных целей в рамках Парижского соглашения 2016 года.

«Считаю ваш визит важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений, снятия в них напряженности и налаживания профессиональной и предметной работы в тех областях, где мы можем находить общие знаменатели», - подчеркнул Лавров.

В начале июля глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонной беседы обсудил со спецпредставителем президента США Джоном Керри климатическую проблематику.

Во время разговора стороны договорились продолжать интенсивные двусторонние контакты.