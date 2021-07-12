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В Кронштадте состоится первая дневная тренировка кораблей Главного Военно-Морского Парада

Виктория Ивашечкина
19:19 12.07.2021
План тренировки был ранее утвержден Главнокомандующим ВМФ России Адмиралом Евменовым.
В Кронштадте состоится первая дневная тренировка кораблей Главного Военно-Морского Парада
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Более 15 боевых кораблей различных классов, среди которых ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Петр Моргунов» примут участие в первой дневной тренировке Главного Военно-Морского Парада в акватории рейда города Кронштадта. Тренировка состоится в первой половине дня 13 июля.

План тренировки был ранее утвержден Главнокомандующим ВМФ России Адмиралом Евменовым. Ранее корабли прибыли с флотов ВМФ в Финский залив, совершив межфлотские переходы.

В ходе тренировки, которая будет проведена под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева, будут отрабатываться элементы движения кораблей с заданной скоростью по утвержденному курсу прохождения парадного строя в фарватере Кронштадтского рейда. Также, будут отрабатываться вопросы организации связи при движении кораблей, организация передачи команд на маневрирование кораблей.

Кроме того, будет проверяться подготовка специалистов радиотехнических боевых частей и служб кораблей, знания навигационных особенностей плавания на Кронштадтском рейде вахтенными офицерами кораблей, специалистами штурманских боевых частей.

Кроме того, накануне для командиров кораблей, участвующих в Главном Военно-Морском Параде, была проведена тактическая летучка.

Ранее сообщалось, что корабли крупного водоизмещения прибыли в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде.

Среди них ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой десантный корабль «Петр Моргунов».

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