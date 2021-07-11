Корабли крупного водоизмещения прибыли в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде
Корабли крупного водоизмещения Северного флота прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде.
© Фото: Минобороны РФ
Для участия в Главном Военно-Морском Параде в акваторию Финского залива прибыл отряд боевых кораблей крупного водоизмещения Северного флота. Среди них ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков».
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