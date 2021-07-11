Армия Корабли крупного водоизмещения прибыли в Финский залив для участия в Главном военно-морском параде Алексей Курильченко Корабли крупного водоизмещения Северного флота прибыли в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Для участия в Главном Военно-Морском Параде в акваторию Финского залива прибыл отряд боевых кораблей крупного водоизмещения Северного флота. Среди них ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой десантный корабль «Петр Моргунов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков». © Минобороны РФ После ряда тренировок и репетиций, эти корабли примут участие в Главном Военно-Морском Параде в составе парадной группы в Кронштадте. Как сообщил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, экипажи кораблей успешно выполнили задачи перехода на Балтику и приступили к послепоходовой подготовке вверенной материальной части к Параду. © Минобороны РФ Ранее, в период с 8 по 10 июля в Кронштадт прибыли атомные подводные лодки Северного флота: ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта «Борей-А», а также атомные подводные лодки «Орел» и «Вепрь». Впервые в Главном военно-морском параде примут участие сразу три атомные подводные лодки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика