Зеленский попросит Меркель об остановке «Северного потока - 2»

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с канцлером ФРГ в Берлине Ангелой Меркель планирует поднять вопрос остановки строительства «Северного потока - 2».

«О вреде этого проекта для Украины он не устает говорить. И, что вред этот будет не только экономическим, но и будет касаться безопасности», - уточнил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, передает «Украина 24».

Подчеркивается, что Зеленский уверен, что газопровод - это давно не вопрос экономики, это вопрос безопасности.

«Президент Владимир Зеленский будет пытаться остановить строительство. Если не удастся это сделать, то о компенсациях не говорим, говорим об определенных гарантиях в безопасности», - уточнил Никифоров.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на компенсацию после окончания строительства газопровода «Северный поток - 2».

По его мнению, «Северный поток - 2» представляет не только экономическую угрозу, но и угрозу безопасности.