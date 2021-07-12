От катеров до ракетных кораблей: на Неве пройдет первая ночная тренировка Главного военно-морского парада

Первая ночная тренировка Главного военно-морского парада, который пройдет в Северной столице 25 июля в День ВМФ, пройдет на Неве завтра, 13 июля, с 05.00 до 06.00.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, будет задействовано порядка 20 боевых кораблей и катеров.

«Особое внимание будет уделяться проверке действий корабельных расчетов "Главный командный пункт корабля - Боевой информационный пост - Штурман корабля", специалистов штурманских боевых частей кораблей, а также вахтенных сигнальщиков», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что первая тренировка к параду на День ВМФ прошла в Финском заливе 7 июля. В ней участвовали корабли противоминной обороны «Александр Обухов», «Павел Хренов», малые ракетные корабли «Одинцово» и «Зеленый дол», патрульные катера «Раптор» и противодиверсионные катера типа «Грачонок».