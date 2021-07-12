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Путин рассказал об экономических отношениях России и Украины

Анна Касаткина
17:16 12.07.2021
По словам президента, две страны являются естественными и взаимодополняю­щими друг друга экономическими парт­нерами.
Путин рассказал об экономических отношениях России и Украины
© Фото: kremlin.ru
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Украина и Россия веками развивались как единая экономическая система, ее глубине кооперации в прошлом могли бы позавидовать страны Евросоюза. Об этом говорится в статье «Об историческом единстве русских и украинцев» президента РФ Владимира Путина, опубликованной на сайте Кремля.

«Мы являемся естественными, взаимодополняю­щими друг друга экономическими парт­нерами. Такая тесная взаимосвязь способна уси­ливать конку­рентные преимущества, приумножать потенциал обеих стран», - отметил президент.

Путин напомнил, что Россия оказывала поддержку Украине в трудные 90-е и в новом тысячелетии.

«В 1991 - 2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 миллиардов долларов, а сегодня буквально "цепляется" за 1,5 милл­иарда долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу», - подчеркнул глава государства.

По словам Путина, при сохранении экономических связей между двумя странами положительный эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов. Сейчас же, напомнил президент, в стране происходит деградация экономики, Украина стала беднейшей страной Европы.

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