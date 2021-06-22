Путин напомнил, что советские солдаты в годы войны шли в Германию с миссией освободителей

В годы войны красноармейцы шли в Германию не для того, чтобы отомстить врагу, а чтобы освободить страну от фашизма. Об этом написал президент РФ Владимир Путин в своей статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое».

«Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы прошлого, правда в том, что советский солдат пришел на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя», - отметил глава государства.

Путин подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Она вышла сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби на немецком языке в газете Die Zeit. Также текст материала опубликован на сайте Кремля.

Год назад Путин опубликовал статью «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», которая была опубликована в издании The National Interest. В этом материале глава государства рассказал о причинах войны, указал на решающую роль СССР в победе над фашизмом и обратил внимание на опасные попытки Запада пересмотреть итоги Второй мировой.