Глава Минэкономразвития отметил снижение инфляции

Глава Минэкономразвития Максим Решетников констатировал тренд на снижение инфляции. По его прогнозам, в ближайшее время не ожидается сильных колебаний.

«С 1 по 28 июня сейчас 0,65% инфляция <...> Если у нас инфляция в мае была 0,74%, а сейчас 0,65%, понятно, что еще немного изменится, еще 30 число, но мы не ожидаем уже сильных колебаний. Мы видим тренд на снижение инфляции», - приводит ТАСС слова Решетникова.

Учитывая нисходящие тренды, в Минэкономразвития не оставляют надежд на августовскую дефляцию.

«Мы исходим из того, что рост инфляции начинает выдыхаться. Мы рассчитываем, что в июле это будут последние негативы, которые выйдут. Поэтому да, мы рассчитываем по-прежнему на дефляцию в августе», - добавил министр.

В связи с этим, министерство пересмотрит прогноз по росту ВВП России в 2021 году в сторону улучшения. Восстановление экономики продолжается, даже несмотря на эпидемиологические риски, отметил Решетников.