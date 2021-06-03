Силуанов оценил инфляцию в России

Рост темпов инфляции служит сигналом к нормализации бюджетной и денежной-кредитной политики. Так считает считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, в настоящее время можно увидеть элементы перегрева инфляции в стране.

«Если мы будем продолжать повышенный объем расходов (прим.ред. - бюджета), мы к чему придем? К перегреву. Элементы перегрева уже видим. Высокая инфляция. У нас инфляция сейчас около 5,9%, если мы берем год к году, выше, чем таргет наш», - сказал он на макроэкономической сессии ПМЭФ-2021.

Силуанов добавил, что в дальнейшем это может привести к обесценению расходов и обесценению денег. Министр заявил, что и бюджетная, и денежно-кредитная политика должны приходить в свое нормальное положение.

Напомним, что этой весной Центробанк начал цикл повышения ключевой ставки из-за ускорившейся инфляции. За несколько месяцев ставка выросла с 4,25% до 5%.