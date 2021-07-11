Пожарные МЧС ликвидировали несколько десятков лесных пожаров в Якутии

Вертолет МЧС доставил в Якутию новую группу - пожарных-десантников из уральской базы авиационной охраны лесов. Спасатели должны локализовать сразу несколько крупных очагов возгорания в регионе. Этому способствовали и оперативные действия МЧС, Авиалесоохраны, специалистов парка и, конечно, погоды. Дожди прогнозируют и завтра, а со вторника в центральную Якутию снова придет тридцатиградусная жара

Всего на тушении пожаров работают 317 человек и 356 единиц техники. Сегодня авиация МЧС России работала на тушении пожаров в Хангаласском районе на территории национального парка «Ленские столбы». Там зафиксировано десять пожаров на общей площади 31 702 гектара. Вызванные накануне авиалесоохраной дожди помогли стабилизировать ситуацию

За прошедшие сутки на территории Якутии ликвидировано 37 лесных пожаров и локализовано 19. На данный момент проводятся работы по тушению еще 85 возгораний. Всего же на территории республики действует 205 лесных пожаров. Общая территория, охваченная огнем, составляет 1,242 миллиона гектаров леса.