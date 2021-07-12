Землян предупредили о росте наводнений из-за колебаний Луны

Рост прибрежных наводнений по всему миру ожидается с 2030-х годов. Причиной явлений станет увеличивающееся число приливов и отливов, связанное с лунной активностью. К такому выводу пришли члены научной группы NASA по изменению уровня моря из Гавайского университета.

Цикл лунных колебаний, на который влияет гравитационное притяжение Луны, длится 18,6 лет. В первой половине периода естественный спутник Земли подавляет приливы, а во второй, напротив, усиливает. Согласно подсчетам ученых, в 2030-х годах начнется активная фаза, которая в сочетании с ростом уровня мирового океана приведет к всплеску «наводнений во время прилива», пишет Live Science.

В среднем, волны станут на 0,6 метра выше обычных приливных волн, предупредили исследователи.

По словам администратора NASA Билла Нельсона, низменные прибрежные территории вблизи в США и по всему миру будут все больше подвергаться риску наводнений, в 2030-х годах сочетание гравитационного притяжения Луны и повышения уровня моря продолжать усугублять ситуацию.