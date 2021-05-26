Впервые за 12 лет россияне увидели сразу два лунных явления

Впервые за 12 лет россияне увидели в небе сразу два астрономических явления. Во-первых - большая Луна. Наш естественный спутник приблизился к Земле на максимально близкое расстояние. И его хорошо видно в разных точках планеты. Можно разглядеть даже лунные горы.

Ну а во-вторых, полное лунное затмение увидели жители Сибири и Дальнего Востока, а так же на западном побережье Северной Америки, в Индонезии, Австралии и некоторых районах Азии. Всего 15 минут, но зрелище яркое! Из-за преломления света и плотности атмосферы шар стал темно-фиолетового цвета с голубой каймой.

Как сообщает профессор Университета Кенхи из Республики Корея Евгений Зубко, в такие моменты наш естественный спутник может приобрести красный, темно-красный или коричневый оттенок.