Эксперт рассказала, почему человеку необязательно знать свой штамм коронавируса

Человеку, который болеет коронавирусом, необязательно знать свой штамм. Так считает директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

«Какая разница? На самом деле, штаммы отличаются пока только вирулентностью, то есть заразностью, а летальность у них пока в общем примерно одинаковая. Какая вам разница, каким штаммом вы заболеете, значительно важнее, как вы будете переносить этот штамм, как ваш организм будет на него реагировать», - сказала она РИА Новости.

А реакция, со словам эксперта, может быть самой разной. К примеру, самый «добрый» уханьский вариант способен протекать тяжело, в то время как индийский - бессимптомно, и наоборот.

«Тут очень индивидуально», - пояснила Попович.

Вопрос в том числе, по мнению эксперта, заключается в тактике лечения. Кроме того, Попович уверена, что необходимо тренировать иммунитет, чтобы понизить шансы заболеть. Одним из таких способов тренировки является вакцинация. После прививки организм человека способен быстро распознать вирус и уничтожить его раньше, чем тот успеет размножиться.

Ранее ученые предупредили о новом «пугающем» способе коронавируса заражать людей.