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Названа доля непьющих россиян

Светлана Иванова
15:02 12.07.2021
В большинстве от алкоголя отказались жители страны старше 60 лет (51%).
Названа доля непьющих россиян
© Фото: Pascal Deloche, GODONG, Globallookpress
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Почти 40% россиян не употребляет спиртные напитки. Таковы результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно его данным, в большинстве от алкоголя отказались респонденты старше 60 лет (51%). 

«Каждый четвертый опрошенный пьет алкогольные напитки реже чем раз в месяц (25%). Примерно раз в месяц и два-три раза в месяц пьют алкогольные напитки 14% и 18% соответственно», - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Данный показатель увеличился на четыре процентных пункта по сравнению с показателями 2018 года. При этом чаще остальных категорий употребляют алкоголь молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Дважды-трижды в месяц пьют спиртное респонденты в возрасте от 25 до 44 лет. Ежедневно или несколько раз в неделю употребляют алкоголь 1% и 4% опрошенных соответственно.

7% россиян еженедельно пьют пиво, 16% жителей нашей страны употребляют этот напиток пару раз в месяц. Вина и шампанское, как правило, употребляют реже чем раз в месяц (24%), а также крепкий алкоголь (18%). 

Стоит отметить, что среди россиян растет число тех, кто считает алкоголь в той или иной степени негативно влияющим на здоровье людей: в 2018 году этот показатель составил 55%, а в 2021 году - до 81%.

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