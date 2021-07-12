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B МИД РФ назвали недопустимым вмешательство во внутренние дела Кубы

Светлана Иванова
14:02 12.07.2021
По словам представителя МИД России, власти острова со своей стороны предпринимают необходимые меры, направленные на восстановление общественного порядка.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Москва внимательно следит за обстановкой на Кубе и вокруг нее. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию на острове, где было введено чрезвычайное положение на фоне массовых протестов.

Захарова выразила уверенность, что власти Кубы со своей стороны предпринимают необходимые меры, направленные на восстановление общественного порядка. По словам представителя МИД России, действия проводятся в интересах граждан страны и в рамках Конституции и законодательства страны.

Захарова подчеркнула, что российское внешнеполитическое ведомство считает недопустимым вмешательство и иные деструктивные действия извне, что, по ее мнению, поощрило бы дестабилизацию обстановки на острове.

Ранее власти Кубы ввели чрезвычайное положение в стране из-за самых масштабных за последние 30 лет массовых протестов. Тысячи участников акций в крупнейших городах требуют от правительства ускорить темпы вакцинации и обеспечить население препаратами против коронавируса.

Президент страны Диас Канель призвал сторонников правительства выйти на улицы и противостоять провокациям. Акция переросла в масштабные столкновения. Для разгона протестующих в Гавану ввели войска.

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