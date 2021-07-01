Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кабмин продлил упрощенный порядок маркировки лекарств

Роман Захаров
21:31 01.07.2021
Учитывая возросший спрос на лекарственные препараты и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет действовать до 1 февраля 2022 года.
Кабмин продлил упрощенный порядок маркировки лекарств
© Фото: flickr
Читайте нас на:

Премьер-министр РФ  Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного порядка маркировки лекарств до 2022 года. Об этом говорится в  распространенном пресс-службой правительства сообщении.

«Упрощенный порядок работы в системе маркировки и прослеживания лекарств в России продлевается еще на 7 месяцев. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - информирует кабмин.

В документе отмечается,  что учитывая возросший спрос на лекарственные препараты и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет действовать до 1 февраля 2022 года. Сделано это для ого, чтобы получатели партий лекарств не зависели от ошибок или задержек со стороны своих поставщиков.

Согласно упрощенному порядку, аптеки и дистрибьюторы не должны будут дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, чтобы поставить их на баланс и выпустить в продажу. Сведения будут в автоматическом режиме подтверждены самой системой маркировки при помощи проверки кода товара и данных участников. Такая процедура увеличивает скорость операций с препаратами для всех участников, уменьшает риски возникновения дефицита лекарственных средств в аптеках, что крайне важно в условиях пандемии.

Начиная с 1 июля, упрощенный порядок больше не распространяется на медикаменты, ввозимые на территорию РФ. Данный функционал перестал быть востребован компаниями: за три минувших месяца им воспользовались лишь два раза. Во многих случаях импортеры вовремя получают подтверждение ввоза лекарств от держателей или владельцев регистрационных удостоверений и после этого могут их продавать. В такой работе сбоев и ошибок уже не происходит.

В начале прошлого месяца кабмин утвердил приказ о корректировке правил ввоза лекарств в Россию. Согласно документу, участники фармацевтического рынка смогут подавать заявления на получение соответствующих разрешений на ввоз лекарственных препаратов посредством единого портала государственных услуг. Нововведение вступает в силу с 1 сентября текущего года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:54 В стране и мире
Лавров и Керри обсудили российско-американское сотрудничество по климату
19:43 В стране и мире
Видео
Предъявите сертификат: кто и как контролирует исполнение антиковидных ограничений на Кубани
19:08 В стране и мире
Умерла актриса Любовь Омельченко
17:06 В стране и мире
Состояние тяжелое: супруга Мамонова рассказала о его госпитализации
15:50 В стране и мире
Видео
Ракета «Союз» с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный
Популярное
Видео
Лоб в лоб: две девушки на электросамокатах столкнулись в Петербурге
«Если выкарабкается - будет чудо»: врачи прокомментировали состояние певицы МакSим
Суд отказал Бритни Спирс в освобождении от опеки отца
Видео
Завтрак на природе: медведи нацпарка в Челябинской области попали в фотоловушку во время трапезы
Видео
Путин рассказал, кому подчиняется президент
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.