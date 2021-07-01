Кабмин продлил упрощенный порядок маркировки лекарств

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного порядка маркировки лекарств до 2022 года. Об этом говорится в распространенном пресс-службой правительства сообщении.

«Упрощенный порядок работы в системе маркировки и прослеживания лекарств в России продлевается еще на 7 месяцев. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», - информирует кабмин.

В документе отмечается, что учитывая возросший спрос на лекарственные препараты и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет действовать до 1 февраля 2022 года. Сделано это для ого, чтобы получатели партий лекарств не зависели от ошибок или задержек со стороны своих поставщиков.

Согласно упрощенному порядку, аптеки и дистрибьюторы не должны будут дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, чтобы поставить их на баланс и выпустить в продажу. Сведения будут в автоматическом режиме подтверждены самой системой маркировки при помощи проверки кода товара и данных участников. Такая процедура увеличивает скорость операций с препаратами для всех участников, уменьшает риски возникновения дефицита лекарственных средств в аптеках, что крайне важно в условиях пандемии.

Начиная с 1 июля, упрощенный порядок больше не распространяется на медикаменты, ввозимые на территорию РФ. Данный функционал перестал быть востребован компаниями: за три минувших месяца им воспользовались лишь два раза. Во многих случаях импортеры вовремя получают подтверждение ввоза лекарств от держателей или владельцев регистрационных удостоверений и после этого могут их продавать. В такой работе сбоев и ошибок уже не происходит.

В начале прошлого месяца кабмин утвердил приказ о корректировке правил ввоза лекарств в Россию. Согласно документу, участники фармацевтического рынка смогут подавать заявления на получение соответствующих разрешений на ввоз лекарственных препаратов посредством единого портала государственных услуг. Нововведение вступает в силу с 1 сентября текущего года.