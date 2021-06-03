Кабмин утвердил приказ о корректировке правил ввоза лекарств в Россию

Участники фармацевтического рынка смогут подавать заявления на получение соответствующих разрешений на ввоз лекарственных препаратов посредством единого портала государственных услуг. Нововведение вступает в силу с 1 сентября. Об этом заявили в российском правительстве.

«С 1 сентября участники рынка смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг. Это предусмотрено постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», - говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте российского кабмина.

Новый документ и его разработка обусловлены переходом федеральных органов к выдаче разрешений в электронном формате. Кроме того, таким образом кабмин намерен гармонизировать положения ввоза фармацевтики с нормами, обозначенными ЕАЭС.

До сих пор на территории России участники рынка получали заключение Минздрава, которое оформлялось после подачи соответствующего заявления. Все документы регистрировались в специальном реестре. Раньше это делалось через сайт министерства, а в настоящий момент это можно сделать через портал госуслуг.

В кабмине уточнили, что нововведения не коснутся правил ввоза на территорию страны наркотических и сильнодействующих веществ и препаратов, так как данные сегменты регулируются иными нормативными актами.

Ранее министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением о проведении на территории страны эксперимента по маркировке средствами электронной идентификации отдельных видов медицинских изделий. Инициатива предполагает, что торговое ведомство в течение лета должно разработать и утвердить план-график проведения эксперимента и методические рекомендации по его реализации.

В предварительный список объектов эксперимента внесены абсорбирующие средства, которые используют ‎при недержании, коронарные стенты, слуховые аппараты (за исключением частей и принадлежностей), ортопедическая обувь и вкладные корригирующие элементы для такого вида обуви ‎(включая стельки и полустельки).

Кроме того, согласно проекту, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) должен будет осуществлять функции оператора информационной системы, используемой для проведения эксперимента. ЦРПТ рекомендуют до 1 августа текущего года разработать требования к информационной системе и обеспечению защиты информации, которая присутствует ‎в информационной системе.