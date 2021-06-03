Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кабмин утвердил приказ о корректировке правил ввоза лекарств в Россию

Ян Брацкий
00:02 03.06.2021
Новый документ и его разработка обусловлены переходом федеральных органов к выдаче разрешений в электронном формате.
Кабмин утвердил приказ о корректировке правил ввоза лекарств в Россию
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Участники фармацевтического рынка смогут подавать заявления на получение соответствующих разрешений на ввоз лекарственных препаратов посредством единого портала государственных услуг. Нововведение вступает в силу с 1 сентября. Об этом заявили в российском правительстве.  

«С 1 сентября участники рынка смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг. Это предусмотрено постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», - говорится в тексте сообщения, опубликованного на сайте российского кабмина.

Новый документ и его разработка обусловлены переходом федеральных органов к выдаче разрешений в электронном формате. Кроме того, таким образом кабмин намерен гармонизировать положения ввоза фармацевтики с нормами, обозначенными ЕАЭС.

До сих пор на территории России участники рынка получали заключение Минздрава, которое оформлялось после подачи соответствующего заявления. Все документы регистрировались в специальном реестре. Раньше это делалось через сайт министерства, а в настоящий момент это можно сделать через портал госуслуг.

В кабмине уточнили, что нововведения не коснутся правил ввоза на территорию страны наркотических и сильнодействующих веществ и препаратов, так как данные сегменты регулируются иными нормативными актами.

Ранее министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением о проведении на территории страны эксперимента по маркировке средствами электронной идентификации отдельных видов медицинских изделий. Инициатива предполагает, что торговое ведомство в течение лета должно разработать и утвердить план-график проведения эксперимента и методические рекомендации по его реализации.

В предварительный список объектов эксперимента внесены абсорбирующие средства, которые используют ‎при недержании, коронарные стенты, слуховые аппараты (за исключением частей и принадлежностей), ортопедическая обувь и вкладные корригирующие элементы для такого вида обуви ‎(включая стельки и полустельки).

Кроме того, согласно проекту, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) должен будет осуществлять функции оператора информационной системы, используемой для проведения эксперимента. ЦРПТ рекомендуют до 1 августа текущего года разработать требования к информационной системе и обеспечению защиты информации, которая присутствует ‎в информационной системе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:28 В стране и мире
В посольстве России в Египте раскрыли обстоятельства смертельного ДТП с туристами
23:10 В стране и мире
Видео
Преступная «спецоперация»: как мошенникам удалось обокрасть сидевшего рядом с Путиным на параде ветерана
22:58 В стране и мире
Минтранс ФРГ разрешил российским самолетам приземляться в стране
20:09 В стране и мире
Путин провел переговоры с президентом Всемирного банка
12:00 Армия
Видео
В Минобороны заявили, что Россия будет следить за ходом американо-украинских учений Sea Breeze
Популярное
Видео
Первый летний снег в российском регионе сняли на видео
СМИ: сценограф Киркорова и Пугачевой Борис Краснов впал в кому
Опубликованы кадры пожара на самом большом корабле ВМФ Ирана
Врач рассказал, кому опасно есть арбузы
Видео
Американка вышла с голыми руками на медведя, чтобы защитить своих собак
Мясников рассказал о ночном симптоме серьезной болезни
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.