Команда Трампа запустила собственную соцсеть

Команда бывшего президента США Дональда Трампа 1 июля запустила новую социальную сеть под названием Gettr. Приложение может стать альтернативой социальным сетям, которыми владеют крупные компании, пишет Politico. Соцсеть запустили без излишней помпы, особо не привлекая к ней внимания, отмечает издание.

«Борьба с культурой отмены, продвижение здравого смысла, защита свободы слова, борьба с монополиями в соцсетях и создание настоящего рынка идей», - говорится в описании платформы о ее истинной миссии.

За развитие соцсети отвечает бывший представитель 45-го президента США Джейсон Миллер. Пока не сообщается, создал ли Трамп аккаунт в новой социальной сети. Политологи не исключают, что именно с ее помощью предшественник Джо Байдена будет общаться со своими сторонниками онлайн.

В начале года главные мировые соцсети - Twitter, YouTube, Facebook и Instagram приняли решение о блокировке аккаунтов Трампа. Формальным поводом для этого послужили беспорядки в Капитолии, которые устроили его сторонники в январе.