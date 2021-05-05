Трамп назвал блокировку его аккаунтов в соцсетях позором для США

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп дал оценку сохранению блокировки его аккаунтов в соцсетях. По мнению Трампа, для США это является позором.

«То, что сделали Facebook, Twitter и Google - позор для нашей страны», - цитирует текст заявления бывшего президента ABC News.

Трамп также отметил, что руководство компаний упомянутых социальных сетей должно заплатить «политическую цену» за свое решение. Он также добавил, что в будущем важно не позволять социальным сетям таким образом разрушать избирательный процесс.

Ранее независимый надзорный совет Facebook поддержал решение о блокировке аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа. Вместе с тем орган не одобрил блокировку с формулировкой «на неопределенный срок» и обязал компанию пересмотреть это наказание. На пересмотр Facebook отводится шесть месяцев.