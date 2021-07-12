ЕС проведет срочную операцию на границе Литвы и Белоруссии из-за наплыва мигрантов

Европейское пограничное агентство (Frontex) проведет срочную операцию на границе Литвы и Белоруссии из-за нарастающего миграционного кризиса. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

«Мы усилим нашу помощь и направим дополнительных пограничников, патрульные машины и специализированных офицеров для проведения опросов мигрантов с целью сбора информации о преступных сетях, вовлеченных в происходящее», – сообщил глава агенства Фабрис Леджери.

Уточняется, что Frontex в ближайшее время направит к границе Литвы собственных пограничников наряду с офицерами из стран-членов ЕС.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей прокомментировал заявление главы МВД Литвы Агне Билотайте, которая проинформировала о планах литовских властей построить забор на границе с Белоруссией, поскольку в Литву якобы возрос поток мигрантов из соседней страны.

По словам министра иностранных дел Белоруссии, если Литва сама прекращает финансирование некоторых взаимовыгодных проектов с их страною, то власти прибалтийской республики не должны обижаться на то, что к ним вырастет поток мигрантов.