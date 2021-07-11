В стране и мире В Минске ответили на намерения Литвы построить забор на границе с Белоруссией Валентина Пескова О противоречивых планах литовских властей ранее заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте, мотивируя это тем, что из Белоруссии якобы возрос поток мигрантов. © Фото: Виктор Толочко РИА Новости Читайте нас на: Глава МИД Белоруссии Владимир Макей прокомментировал заявление главы МВД Литвы Агне Билотайте, которая сообщила о планах литовских властей построить забор на границе с Белоруссией из-за якобы возросшего потока мигрантов. «Ради бога, пусть строят. Если они прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Белоруссии и вводят санкции, то пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты. Потому что мы те средства, которые выделялись ранее на более жесткую охрану границ, переведем на нужды простых людей», - заявил Макей в беседе с RT. Как сообщила ранее Билотайте, протяженность забора, который хотят установить на границе между Литвой и Белоруссией, должна составить 550 км. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика