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В Минске ответили на намерения Литвы построить забор на границе с Белоруссией

Валентина Пескова
04:29 11.07.2021
О противоречивых планах литовских властей ранее заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте, мотивируя это тем, что из Белоруссии якобы возрос поток мигрантов.
В Минске ответили на намерения Литвы построить забор на границе с Белоруссией
© Фото: Виктор Толочко РИА Новости
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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей прокомментировал заявление главы МВД Литвы Агне Билотайте, которая сообщила о планах литовских властей построить забор на границе с Белоруссией из-за якобы возросшего потока мигрантов.

«Ради бога, пусть строят. Если они прекращают финансирование различных взаимовыгодных проектов в Белоруссии и вводят санкции, то пусть не обижаются, что к ним побежали мигранты.  Потому что мы те средства, которые выделялись ранее на более жесткую охрану границ, переведем на нужды простых людей», - заявил Макей в беседе с RT.

Как сообщила ранее Билотайте, протяженность забора, который хотят установить на границе между Литвой и Белоруссией, должна составить 550 км.

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