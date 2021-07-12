Ученые определили механизм разрушения легких парами вейпа

Длительное воздействие паров электронных сигарет (вейпов) запускает в организме процесс разрушения легочной ткани. К такому выводу пришли ученые Крымского федерального университета. Исследователи провели эксперимент на мышах, в ход которого выяснилось, что пары вейпа привели к повышению в организмах грызунов уровня активности трипсиноподобных протеиназ, представляющих собой ферменты, расщепляющие белки. Что в итоге запустило процесс разрушения белков легочной ткани.

При этом в ходе научной работы исследователи сравнили последствия от никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей для курения.

«Через 40 дней в органах дыхания крыс возникли биохимические изменения - повреждения структурных белков в ткани легких. Это связано с повышением активности фагоцитарных клеток, выделяемых ими элатазы, трипсиноподобных протеиназ и снижением активности белков-ингибиторов», - рассказал доцент кафедры общей и клинической патофизиологии Медицинской академии имени Георгиевского КФУ Леонид Алиев.

Он добавил, что в норме ингибиторы отвечают за защиту тканей от возможного разрушительного действия ряда ферментов, однако из-за регулярного вдыхания паров вейпа этот механизм нарушается.

При этом по степени воздействия на организм никотиновые и безникотиновые жидкости отличаются: накатин в составе смеси увеличивает уровень активности трипсиноподобных протеиназ на 49% больше, чем в случае в безникотиновыми аналогами. Однако последние тоже снижают факторы защиты легких из-за присутствия в них токсичного газа формальдегида.

Из-за курения вейпов наиболее высокие риски развития хронических болезней дыхательной системы высоки у людей с генетическими предрасположенностями к заболеваниям органов дыхания или в случае имеющихся нарушений.