Супруга Петра Мамонова заявила о крайне тяжелом состоянии артиста

Музыкант и актер Петр Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии, пятые сутки медики пытаются вывести его из медикаментозной комы. Об этом «Звезде» рассказала жена артиста Ольга Мамонова.

«На горячую линию с утра звонила - мне говорят, что состояние стабильно крайне тяжелое, дыхание на ИВЛ... С него сняли все медикаменты, которые в искусственную кому его вогнали. А он не приходит в себя. Иногда глаза откроет, но это все неосознанно. Пятые сутки пытается. Сегодня двенадцатые сутки, как она на ИВЛ. Шестнадцать дней он уже в Коммунарке», - заявила супруга музыканта.

Напомним, ранее стало известно, что артиста госпитализировали с коронавирусной инфекцией в конце июня. По словам Мамоновой, врачи воздерживаются от прогнозов.