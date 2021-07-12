Названы правила безопасного вождения автомобиля в жару

В период жаркой летней погоды владельцам автомобилей стоит чаще проверять кондиционер, электронику и аккумулятор машины перед поездкой. Об этом напомнили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Перед тем, как включить кондиционер, рекомендуется проветрить салон машины. Также стоит отказаться от заправки полного бака и проверить аптечку перед поездкой. Не лишним будет иметь при себе солнцезащитные очки и запас воды, выбрать светлую и просторную одежду.

Автомобилистам также напомнили, что оставлять в салоне машины детей или домашних животных – смертельно опасно. Салон в жаркую погоду под солнцем может разогреться до шестидесяти градусов. Следует избегать прямых солнечных лучей и парковать авто в тени, а также пользоваться светоотражающими экранами или чехлами.

Ранее стало известно, что в Москву, начиная с выходных, пришла очередная волна жары. Температура поднялась до 33 градусов. По словам Романа Вильфанда, аномальное тепло сохранится как минимум до четверга.