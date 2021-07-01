Ракета «Союз» с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Прямую трансляцию запуска ведет Роскосмос.

Старт ракеты произошел в 15.48 мск. В 15.57 «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени ракеты. Всего процесс выведения устройств разгонным блоком займет около четырех часов. Аппараты будут отделяться в несколько этапов.

Предназначение низкоорбитальных космических аппаратов OneWeb - обеспечение наземных потребителей высокоскоростным Интернетом напрямую через спутниковую связь.

Ожидается, что восьмой запуск спутников OneWeb доведет число космических аппаратов британской компании на орбите до 254. Предполагается, что благодаря запуску связь получат все регионы к северу от 50 градусов северной широты.

Сейчас на низкой околоземной орбите находятся 218 космических спутников OneWeb, в будущем планируется запуск еще сотен устройств компании.