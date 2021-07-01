Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ракета «Союз» с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный

Светлана Иванова
15:50 01.07.2021
Восьмой запуск спутников OneWeb должен довести число космических аппаратов OneWeb на орбите до 254.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный. Прямую трансляцию запуска ведет Роскосмос.

Старт ракеты произошел в 15.48 мск. В 15.57 «Фрегат» со спутниками отделился от третьей ступени ракеты. Всего процесс выведения устройств разгонным блоком займет около четырех часов. Аппараты будут отделяться в несколько этапов.

Предназначение низкоорбитальных космических аппаратов OneWeb - обеспечение наземных потребителей высокоскоростным Интернетом напрямую через спутниковую связь.

Ожидается, что восьмой запуск спутников OneWeb доведет число космических аппаратов британской компании на орбите до 254. Предполагается, что благодаря запуску связь получат все регионы к северу от 50 градусов северной широты.

Сейчас на низкой околоземной орбите находятся 218 космических спутников OneWeb, в будущем планируется запуск еще сотен устройств компании.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:18 В стране и мире
Видео
В ожидании потопа: синоптик оценил вероятность нового «суперливня»
15:50 В стране и мире
Видео
Ракета «Союз» с 36 спутниками OneWeb стартовала с космодрома Восточный
15:49 В стране и мире
Посол Чехии в РФ вызван в МИД после очередных заявлений Праги о взрывах в Врбетице
14:07 В стране и мире
Видео
ФСБ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области
13:29 В стране и мире
Путин подписал закон о бесплатной трансляции телеканалов в Интернете
Популярное
Видео
Лоб в лоб: две девушки на электросамокатах столкнулись в Петербурге
«Если выкарабкается - будет чудо»: врачи прокомментировали состояние певицы МакSим
Суд отказал Бритни Спирс в освобождении от опеки отца
Видео
Завтрак на природе: медведи нацпарка в Челябинской области попали в фотоловушку во время трапезы
Видео
Путин рассказал, кому подчиняется президент
Видео
Летчик рассказал, как заставил эсминец Defender изменить курс в водах России около Крыма
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.